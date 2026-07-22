Salernitana, Faggiano: "Andiamo cauti sul mercato per non sbagliare" Il ds in conferenza stampa: "Ho parlato alla squadra per stoppare cose che non mi piacciono"

“Vogliamo andare cauti e sbagliare meno”. Daniele Faggiano ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Cascia dopo il test odierno della Salernitana. Sguardo ovviamente rivolto al mercato, con il direttore sportivo che ha tracciato un primo bilancio: “L’anno scorso il leit motiv era prima le uscite e dopo le entrate. Adesso siamo abbastanza, dobbiamo muoverci per le uscite. Non voglio troppi elementi in rosa. Stiamo cercando di rinforzare la squadra. Importante è anche la linea sui ragazzi. Ci servono durante quest’anno, sono giovani e stiamo cercando di abbassare l’età media. In attacco abbiamo preso due ragazzi che hanno qualità”. E sulle parole al gruppo dei giorni scorsi Faggiano spiega: “Alcune situazioni non mi stavano piacendo, le chiacchiere ci fanno perdere fiato quando invece ci serve. Volevo stoppare alcune situazioni che non mi facevano impazzire. Io e Gennaro Alfano abbiamo un confronto quotidiano, ma così anche con Pagano”.

“Gyabuaa deve ritornare a sorridere”

La priorità resta il reparto arretrato, in linea con quanto dichiarato da Cosmi: “Appena faremo delle uscite puntellerò il reparto difensivo con due giocatori. Il discorso del mister è stato chiaro, ma tengo a precisare che l’allenatore non diceva di prendere giocatori affermati. Cosmi è contento dei giocatori presi”. Poi il punto su alcuni protagonisti: “Su Achik non c’è nulla di concreto, per Capomaggio ci sono diversi estimatori. Gyabuaa deve tornare a sorridere, deve essere quello di quando è arrivato: lui è consapevole di cosa ha sbagliato e cosa deve migliorare. Qui bisogna rispettare delle regole ferree”.