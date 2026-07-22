Salernitana, 14 reti nel test amichevole: Cosmi lancia subito i nuovi acquisti Doppietta di Bevilacqua, Capomaggio e Lescano già in forma campionato

Nel secondo test amichevole disputato nel ritiro di Cascia (14-0) contro una rappresentativa locale, Serse Cosmi ha subito provato gli ultimi nuovi arrivati. Nel 3-4-2-1 schierato dal tecnico granata hanno avuto spazio Cardoni nel ruolo di trequartista accanto a Djibril e Bevilacqua nel ruolo di prima punta. L'ex calciatore del Foggia ha trovato anche la sua prima doppietta con il cavalluccio marino, sbagliando un calcio di rigore. Buono anche l'esordio di Cardoni che, accanto al suo ex compagno di squadra al Picerno, è apparso subito a suo agio. Ottime indicazioni sono arrivate da Capomaggio (autore di una tripletta): l'argentino, che ha giocato un tempo e mezzo, è apparso già in forma campionato e determinato a dimostrare il suo indiscusso valore. Un segnale che potrebbe cambiare le dinamiche del mercato granata.

Spunti interessanti sono arrivati pure dal secondo tempo quando Cosmi ha cambiato assetto, schierando Achik alle spalle di Lescano (poker per l'ex Avellino) e Ferrari. Una soluzione che era stata provata spesso sul finire della passata stagione e che potrebbe rappresentare la base da cui ripartire. Il numero 7, tuttavia, in alcune fasi della gara è apparso un po' nervoso: da segnalare un "confronto" avuto con alcuni tifosi nel corso della partita.

Questo l'undici iniziale schierato dalla Salernitana:

SALERNTIANA (3-4-2-1): Galeotti; Arena, Matino, Anastasio; Llano, Tascone, Capomaggio, Villa; Djibril, Cardoni; Bevilacqua.

MARCATORI: 3’ LLano; 12’ Capomaggio; 15’ Bevilacqua; Capomaggio, 20’ Bevilacqua; 39’ LLano; 1’ st Lescano, 6’ st Lescano, 7’ st Ferrari, 8’ st Capomaggio, 21’ Lescano, 33’ st Lescano, 38’ st Boncori, 40’ st Berra.