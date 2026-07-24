Salernitana, sfuma Celli. Il club vira su due obiettivi Faggiano punta su due rinforzi

Un sorpasso sul più bello. Alessandro Celli rompe gli indugi. L’attesa per la Salernitana non si è concretizzata nell’accordo biennale per il trasferimento che il club sperava di poter raggiungere nelle prossime settimane. Il Bari si è fiondato e ha bruciato la concorrenza, mettendo le mani sull’ex Catania.

Due obiettivi

La richiesta di Cosmi è stata chiara: servono due rinforzi per alzare la qualità. Per il ruolo di centrale la Salernitana non ha mollato Marco Capuano ma con il calciatore c’è il nodo legato alla richiesta del biennale da superare. Tra i preferiti di Faggiano ci sono Jonas Heinz e Alessandro Caporale. Il primo è svincolato dalla Casertana, è uno dei primi nomi del ds granata ma ci sono anche Carrarese e Catanzaro. Il secondo invece è legato al Cosenza che chiede 150mila euro per il cartellino.