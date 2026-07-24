Rissa sulla spiaggia a Camerota per l'occupazione della spiaggia: un ferito Una persona è stata soccorsa in ospedale

Una lite è degenerata in una rissa nella serata di ieri sulla spiaggia del Pozzallo, una delle più frequentate di Marina di Camerota. Una persona è rimasta ferita alla testa ed è stata trasportata in ospedale.

La dinamica dello scontro

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe scaturito da pregressi contrasti legati all'occupazione di alcuni spazi dell'arenile. La dinamica dell'episodio è al vaglio delle forze dell'ordine, che stanno conducendo gli accertamenti del caso.

Soccorsi e trasporto in ospedale

Il ferito è stato trasferito via mare fino al porto di Marina di Camerota, dove è stato affidato ai sanitari del 118 e successivamente accompagnato in ospedale.

Indagini in corso

Sono in corso accertamenti sull'episodio da parte delle autorità competenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.