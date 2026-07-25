Salernitana, amarezza De Boer: "Volevo continuità, questo stop fa male" Il mediano sui social: "Farò di tutto per tornare in campo il prima possibile"

La voglia di tornare subito in campo ma anche la deusione per un lungo stop. Dopo l’infortunio rimediato in ritiro, Kees De Boer ha espresso tramite una stories Instagram il suo dispiacere per l’infortunio: “Ciao tifosi, purtroppo dovrò stare fuori per un po’ a causa di un infortunio al piede riportato in ritiro. Mi dispiace davvero tantissimo, perché mi sentivo bene fisicamente e avevo tanta voglia di iniziare al meglio e dare continuità a quanto fatto nel finale della scorsa stagione. Farò di tutto per tornare in campo il prima possibile. A presto”.