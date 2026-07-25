Derby playoff Casertana-Salernitana, ben 13 Daspo a tifosi rossoblu L'andata della sfida del Pinto nel mirino degli agenti

Un nuovo duro provvedimento. Nell’ambito delle attività di contrasto alle condotte violente e, più in generale, ai comportamenti illeciti sotto il profilo penale e amministrativo commessi in occasione, nel corso o a causa di manifestazioni sportive, il Questore di Caserta ha emesso 13 provvedimenti di Daspo, aggravati dall’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, nei confronti di altrettanti tifosi della Casertana.

I destinatari del provvedimento, già sottoposti in passato alla medesima misura di prevenzione per precedenti vicende, sono ritenuti responsabili di aver violato il Daspo lo scorso 10 maggio, in occasione dell’incontro di Lega Pro Casertana – Salernitana. In particolare, avrebbero preso parte a un vero e proprio “carosello”, composto da numerose autovetture e motocicli, partito dall’Hotel Plaza di Caserta e giunto fino all’ingresso dell’area di massima sicurezza dello stadio “Alberto Pinto”, in viale Medaglie d’Oro.

Alcuni degli indagati sono stati inoltre deferiti all’Autorità Giudiziaria per l’ulteriore violazione dell’art. 6-ter della legge n. 401/1989, poiché avrebbero brandito materiale pirotecnico nel corso del corteo, nelle immediate vicinanze dell’impianto sportivo. L’immediata attività investigativa svolta dalla DIGOS, anche attraverso la visione e l’analisi delle immagini acquisite e sviluppate dalla Polizia Scientifica, ha consentito di ricostruire con precisione i fatti e di individuare le condotte penalmente rilevanti.

I gravi indizi di colpevolezza raccolti nei confronti degli indagati hanno consentito, all’esito dell’istruttoria curata dalla Divisione Anticrimine, l’adozione dei citati provvedimenti amministrativi, aggravati dall’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Le misure sono già state convalidate dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e sono attualmente in corso di notifica agli interessati.