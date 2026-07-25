Salernitana, cinque gol nell'allenamento congiunto Cinquina sotto gli occhi dell'ad Pagano

Un allenamento congiunto prima dell'amichevole di domani. La Salernitana batte 5-1 in un allenamento congiunto una selezione locale composta da giocatori che lo scorso anno hanno militato in Serie D ed Eccellenza. Nel primo tempo, granata va sotto di un gol per autorete di Varone. Boncori e Ferrari rimettono tutto in ordine. Nel secondo tempo, Boncori segna la terza rete, poi Villa e Lescano chiudono i conti. Un test sotto gli occhi di Umberto Pagano, amministratore delegato, presente anche domani per l'amichevole con il Guidonia. Out Capomaggio, rimasto a lavorare in palestra