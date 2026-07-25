Salernitana, Bevilacqua: "Questa è una grande occasione per me" Le parole dell'attaccante: "Vogliamo sfruttare al massimo questa occasione"

Primi gol e passi in granata. Marco Bevilacqua vuole prendersi la Salernitana. Il club lo ha presentato in sala stampa: "“Sono grato alla società per avermi dato questa opportunità e contentissimo di essere qui, ho trovato un gruppo unito e forte. È un onore anche essere allenato da un mister come Cosmi. La Salernitana rappresenta una grande occasione sia per me che per gli altri giovani che sono arrivati, sono sicuro che faremo di tutto per sfruttarla al massimo. In questi primi giorni i compagni più esperti mi stanno aiutando e cercherò di apprendere il più possibile da loro per crescere".

“Quando ho saputo dell’interesse della Salernitana ho detto subito sì, non ci ho pensato affatto. Davvero non vedo l’ora che inizi la stagione e soprattutto di giocare all’Arechi. L’anno scorso sono sceso in campo a Salerno da avversario ed ammetto che è stata una grande emozione. Farlo con la maglia granata sarà ancora più bello.”, ha aggiunto l’ex calciatore del Foggia, che ha poi presentato così le sue caratteristiche: “Sono una punta a cui piace molto legare il gioco e poi attaccare la profondità. Credo che con gli altri attaccanti in rosa possiamo convivere bene. Lescano e Ferrari mi danno molti consigli e io ho tanta voglia di imparare. Abbiamo una fisicità simile ma non penso che ci sia il rischio di pestarci i piedi, perché le caratteristiche tra noi tre sono tutte differenti. Penso che possiamo benissimo giocare insieme”.