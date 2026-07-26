Salerno, fanno esplodere fuochi d'artificio: multa da mille euro Sono stati individuati e sanzionati dagli agenti del Nos

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei fenomeni illeciti, nella serata di ieri, gli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia Municipale di Salerno sono intervenuti in via Ostaglio, nei pressi della Casa Circondariale. L’intervento è scattato poco prima della mezzanotte, quando la pattuglia ha individuato e fermato alcune persone che avevano acceso e esploso fuochi d’artificio nell’area antistante l’istituto penitenziario.

Comminata la sanzione di mille euro per inosservanza della prevista ordinanza di divieto.

Continuati senza sosta anche i controlli nell’area di via Torretta, dove l’intensificazione dei servizi di vigilanza e presidio del territorio ha consentito di eliminare il fenomeno di degrado e delle condotte illecite che interessavano la zona.

L’attività, svolta con servizi mirati e costanti, ha prodotto risultati concreti, riportando condizioni di sicurezza e legalità nell’area. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane per consolidare i risultati raggiunti e prevenire il ripetersi di situazioni analoghe.