Salernitana, Faggiano accelera in difesa. Lo Spezia pensa a Berra Heinz, Caporale e Rocchi i nomi in lizza. Vicino Zoia come jolly

Daniele Faggiano continua a lavorare sulla difesa della nuova Salernitana. Al richiamo di Serse Cosmi di mettere le mani su due difensori, il ds granata ha risposto riprendendo i contatti con lo svincolato Heinz e con lo stopper del Cosenza Caporale. Nel mirino anche il centrale Rocchi della Casertana. Più indietro la pista Capuano, con trattativa ferma all'accordo che Faggiano vorrebbe fosse annuale mentre il difensore ex Ternana spinge per il biennale. Ad un passo il jolly Zoia, reduce dall'esperienza alla Vis Pesaro.

Berra in uscita

Serve però anche liberare risorse. In difesa il calciatore al passo d'addio è Filippo Berra. Nelle ultime ore, contatti tra l'entourage del difensore e lo Spezia. I bianconeri hanno preso informazioni e valutano l'investimento. Sull'ex Crotone ci sono anche il Lecco, il neo promosso Treviso, il Ravenna e la Reggiana. Ha ancora un anno di contratto con il club granata, con opzione di rinnovo per un’altra stagione. La Salernitana chiede un indennizzo per liberarlo.