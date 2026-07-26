Incidente mortale sulla Cilentana: perde la vita un centauro, un ferito grave L'impatto è avvenuto nella galleria di Pattano

Si macchia di sangue l'esodo estivo in provincia di Salerno. Nel pomeriggio si è verificato un tragico incidente sulla Cilentana, una delle principali arterie che collega con le località di mare della costa cilentana. Ad avere la peggio è stato un motociclista che ha perso la vita a seguito di un violento schianto avvenuto nella galleria di Pattano, nel territorio di Vallo della Lucania. Secondo una prima ricostruzione il mezzo a due ruote si sarebbe scontrato con un'auto. Nonostante l'intervento dei soccorritori, per il centauro non c'è stato nulla da fare. Ferita in modo serio la passeggera che era con lui che è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato i rilievi. L'incidente ha provocato gravi ripercussioni alla viabilità: il tratto, infatti, è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'arteria.