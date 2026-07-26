FOTO – Salernitana, i tifosi invocano rinforzi: "Gli over li avete dimenticati? Uno striscione della Curva Sud Siberiano dedicato alla dirigenza in merito al mercato

La sconfitta in amichevole con il Guidonia Montecelio lascia il tempo che trova. La Salernitana inciampa sotto gli occhi dell’amministratore delegato Umberto Pagano e il direttore sportivo Daniele Faggiano. Presenti anche tanti tifosi che hanno raggiunto Cascia per vedere i progressi della squadra. Ed invece, la domenica è amara solo per il risultato, non per il solito clima di vicinanza e affetto.

La Curva Sud Siberiano però coglie l’occasione per una stoccata sul mercato. Uno striscione campeggia nel cuore del secondo tempo: “Gli under sono arrivati, gli over ve li siete dimenticati?”. Un messaggio chiaro alla società, alle prese con operazioni che al momento non hanno interessato i big attesi dalla piazza. La strategia del club resta la stessa: cedere per poi muoversi in entrata. La Salernitana aspetta, i tifosi chiedono rinforzi e sperano in novità.