FOTO – Salernitana, i tifosi invocano rinforzi: "Gli over li avete dimenticati?

La sconfitta in amichevole con il Guidonia Montecelio lascia il tempo che trova. La Salernitana inciampa sotto gli occhi dell’amministratore delegato Umberto Pagano e il direttore sportivo Daniele Faggiano. Presenti anche tanti tifosi che hanno raggiunto Cascia per vedere i progressi della squadra. Ed invece, la domenica è amara solo per il risultato, non per il solito clima di vicinanza e affetto.
La Curva Sud Siberiano però coglie l’occasione per una stoccata sul mercato. Uno striscione campeggia nel cuore del secondo tempo: “Gli under sono arrivati, gli over ve li siete dimenticati?”. Un messaggio chiaro alla società, alle prese con operazioni che al momento non hanno interessato i big attesi dalla piazza. La strategia del club resta la stessa: cedere per poi muoversi in entrata. La Salernitana aspetta, i tifosi chiedono rinforzi e sperano in novità.