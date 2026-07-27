Omicidio Luca Esposito, il presunto killer risponde alle domande del gip Il legale: "Ha chiarito ulteriori dinamiche di quanto accaduto"

Ridha Rahmouni, il 26enne finito in carcere per l'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, questa mattina è comparso dinanzi al gip Giandomenico D'Agostino per l'udienza di convalida del fermo. Lo straniero, come ha riferito il suo legale Giovanni Mauri all'esterno del carcere di Salerno, “ha risposto alle domande e ha chiarito ulteriori dinamiche di quanto accaduto”.

Per l'avvocato del 26enne, infatti, la vicenda dovrà essere ulteriormente approfondita per poter ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. “Ci sono degli aspetti, già emersi durante l’interrogatorio a seguito del fermo, che devono essere sicuramente approfonditi”, ha spiegato l'avvocato Mauri. “Naturalmente, per eventi così drammatici e complessi, è necessario, non ai fini di un gossip becero, approfondire gli aspetti della vita dei soggetti coinvolti. Poi, ci sono degli aspetti tecnici che riguardano l’evento della morte della vittima che potrebbero cambiare l’attuale capo di imputazione, che è un capo di imputazione momentaneo”.