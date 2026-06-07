Dramma a Montesano sulla Marcellana: 17enne precipita dal secondo piano E' stata trasportata in elisoccorso a Salerno

Una ragazza di 17 anni è rimasta gravemente ferita nel pomeriggio a Montesano sulla Marcellana, dopo essere precipitata dal balcone di un'abitazione al secondo piano. La giovane, secondo una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori, è caduta da un'altezza di circa sei metri, riportando un grave trauma cranico e la frattura di un braccio.

E' stata soccorsa dai sanitari del 118 che, vista la delicatezza della situazione, hanno disposto il trasferimento in eliambulanza all'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno. Le sue condizioni di salute sono considerate serie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire il fatto e definire con certezza la dinamica di quanto accaduto. Al momento, infatti, resta ancora da chiarire la causa che ha provocato la caduta nel vuoto.