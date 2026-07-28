Salernitana, manovre in difesa: Heinz e Zoia ad un passo L'ex Casertana e il calciatore della Vis Pesaro sono vicini ai granata

Il grido d'aiuto di Serse Cosmi sta per essere ascoltato. Daniele Faggiano accelera per dare solidità alla difesa della Salernitana. Nei prossimi giorni, il club conta di chiudere due operazioni, ufficializzando gli arrivi di Jonas Heinz e Riccardo Zoia. Il primo si tratta di un colpo di grande affidabilità. Il calciatore, classe 2003, è reduce dal biennio con la Casertana prima del mancato prolungamento di contratto con i falchetti. Uno degli elementi migliori della categoria, con le sirene della serie B fra Catanzaro e Carrarese che non si sono concretizzate. La Salernitana si è messa in fila e ha sferrato il sorpasso vincente. Serve però stringere, chiudere al più presto per evitare sorprese.

C'è anche Zoia

Ad un passo anche Riccardo Zoia. Classe 2001, Zoia con la Vis ha collezionato 124 presenze, siglando due gol e quattro assist. Nato come esterno di centrocampo negli anni ha compiuto notevoli passi avanti in fase difensiva tanto da essere impiegato nell’ultima stagione principalmente come braccetto della difesa a tre e in questa prima parte di ritiro, da mister Gennari, come difensore centrale.