Salerno, tentata rapina all'ufficio postale di via Ostaglio: arrestato 51enne Il colpo fu tentato a giugno scorso, è caccia al complice

La Squadra Mobile di Salerno ha dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 51enne, indagato per tentata rapina aggravata, commessa lo scorso 17 giugno ai danni di un ufficio postale ubicato a Salerno, in via Ostaglio. In particolare, le indagini, svolte attraverso una minuziosa analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, hanno consentito di accertare come l'uomo, in concorso con unun'altra persona che al momento resta ignota, con li volto travisato, entrando nell'ufficio postale, intimava ad una dipendente di consegnargli il denaro presente in cassa.

L'azione, tuttavia, non veniva portata a compimento, a causa dell'innescarsi di una colluttazione tra il malvivente e una cliente, che veniva, peraltro, colpita con un calcio e minacciata con una pistola dal complice, al fine di consentire ad entrambi di guadagnarsi la fuga a bordo di uno scooter.

Nello stesso contesto, a seguito della perquisizione personale e domiciliare effettuata, sono stati rinvenuti e sequestrati due caschi, alcuni capi di abbigliamento e accessori utilizzati in occasione della tentata rapina.