Omicidio Luca Esposito, al 26enne tunisino contestate crudeltà e premeditazione Pesanti aggravanti per il presunto responsabile dell'omicidio

Resta in carcere il 26enne tunisino che, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, era stato fermato per l'omicidio del giornalista Luigi "Luca" Esposito. Al termine dell'udienza di convalida, il gip del Tribunale di Salerno, Giandomenico D'Agostino ha convalidato l'arresto, confermando il carcere per lo straniero.

Il giudice ha confermato in toto il quadro accusatorio emerso dalle indagini effettuate dai carabinieri del comando provinciale di Salerno e coordinate dal sostituto procuratore Alessandro Di Vico, contestando al 26enne l'omicidio volontario, aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e la soppressione del cadavere.

"Ci sono degli aspetti tecnici che riguardano l’evento della morte della vittima che potrebbero cambiare l’attuale capo di imputazione, che è un capo di imputazione momentaneo", ha detto il difensore del 26enne, l'avvocato Giovanni Mauri al termine dell'udienza che si è tenuta questa mattina nel carcere di Salerno.