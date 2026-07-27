FOTO - Salernitana, il capitano del Benevento Maita in visita nel ritiro granata Il calciatore ha ritrovato tre ex compagni ai tempi del Bari

Un momento di relax. La vicinanza fra Salernitana e Benevento nel ritiro di Cascia permette a tanti ex compagni di squadra di ritrovarsi, chiacchierare, condividere i propri punti di vista. Questa mattina, complice la mattinata di riposo in casa Benevento, la Salernitana ha accolto la visita del capitano dei sanniti Mattia Maita. Il mediano ha assistito al termine della seduta della Salernitana, prima di salutare quelli che sono stati gli avversari nello scorso campionato di serie C, poi dominato dai sanniti. Lì c'erano tre suoi vecchi compagni al Bari, il napoletano Emanuele Matino, il marocchino Ismael Achik e “El Loco” Franco Ferrari, il bomber della squadra granata. Il capitano giallorosso ha prima assistito all'allenamento, poi si è trattenuto con gli ex compagni, ricambiando di fatto la visita di due giorni fa del direttore sportivo Faggiano nel ritiro del Benevento.