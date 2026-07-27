Pellezzano, al via i lavori per un nuovo centro sportivo a Capezzano Il sindaco Morra: "Prosegue la riqualificazione di questo nuovo quartiere"

“Con l’avvio di questo intervento si compie un ulteriore passo verso la riqualificazione di questo nuovo quartiere di Pellezzano, che è stato tra le priorità di questa amministrazione comunale fin dal primo giorno di insediamento”. Con queste parole, il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra ha avviato questa mattina, lunedì 27 luglio 2026, in via De Gasperi alla frazione Capezzano, la posa della prima pietra del nuovo Centro Sportivo Polivalente di Pellezzano. L’apertura del cantiere dà seguito a un intervento che punta a trasformare l’area in uno spazio moderno dedicato allo sport, alle famiglie e all’aggregazione, con una visione che guarda alla crescita sociale del territorio e di un rione che non deve essere solo residenziale.

L’opera nasce da un investimento articolato che mette insieme risorse regionali e co-finanziamenti comunali: 700.000 euro provenienti dall’Accordo per la Coesione FSC 2021–2027 e 284.864,38 euro tramite mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., nell’ambito del bando Sport Missione Comune 2025. Un mix di fondi che ha consentito di rendere pienamente operativo il progetto approvato con Delibera di Giunta n. 104 del 9 settembre 2025, garantendo copertura economica e avvio immediato dei lavori.

Il nuovo centro sportivo offrirà una dotazione ampia e diversificata, pensata per coinvolgere fasce d’età e interessi differenti: due campi da padel, un campo da basket 3x3, un’area ping pong, un campo di bocce, una climbing wall, un punto ristoro e nuove zone verdi attrezzate. A completare la struttura, spogliatoi accessibili, locali tecnici e un’infermeria, per assicurare servizi adeguati ad atleti, famiglie e associazioni.

A guidare l’intervento sarà una squadra tecnica già operativa: il rup Alfonso Landi, il progettista Sergio Landi, il direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza Vincenzo Amato, e il collaudatore strutturale Nicola Di Concilio. L’esecuzione è affidata alla ditta Napoli Matteo Appalti e Costruzioni s.r.l., mentre un ringraziamento è stato rivolto anche all’assessore ai Lavori Pubblici, Vito Mona, che ha seguito l’intero iter amministrativo fino all’apertura del cantiere. Il cronoprogramma prevede un anno di lavori per consegnare a Capezzano un nuovo spazio di sport e socialità, pensato per rispondere alle esigenze delle famiglie, dei giovani e delle associazioni del territorio.