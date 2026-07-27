Salernitana, il Cosenza fissa il prezzo per Caporale. Il Bari tenta il sorpasso Il club granata prova a stringere ma c'è un'insidia in più

Un rinforzo d’esperienza. Serse Cosmi ha chiesto ufficialmente due difensori a Daniele Faggiano per dare solidità alla sua Salernitana. Un’esigenza che il mercato dovrà provare ad esaudire al più presto. Non solo in termini numerici, pesano gli addii di Cabianca e Golemic non ancora rimpiazzati, ma soprattutto sotto il punto di vista qualitativo e caratteriale. Il ds Faggiano continua a corteggiare lo svincolato Heinz ma nelle ultime ore si è rifatto sotto per Caporale. Il difensore del Cosenza è uno dei primi obiettivi, nome chiacchierato sin dalla scorsa estate.

Inserimento del Bari

Se nelle ultime due sessioni di mercato, la trattativa per Caporale è sempre naufragata, ora la Salernitana ha la sensazione di poter assestare il colpo. Il Cosenza apre all’addio ma parte da una richiesta di 200mila euro per il cartellino del difensore che il club granata conta di poter abbassare. Si lavora ai fianchi, forte dell’accordo con l’entourage del calciatore. Nelle ultime ore però si è inserito il Bari che ha chiesto informazioni e spera di ripetere un sorpasso come successo con Celli. Più indietro la suggestione Manzi, col difensore che è corteggiato anche dal Gubbio.