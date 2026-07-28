Salernitana, oggi il Consiglio Federale: il Foggia 'vede' la riammissione I satanelli completeranno l'elenco dei club iscritti alla prossima C

Una settimana importante in termini di gironi e calendari. La Salernitana conosce i suoi avversari. In attesa di vedere formulato giovedì 30 luglio il calendario del prossimo campionato (con il 31 la programmazione delle prime giornate con date e orari), la Figc si prepara a dare il via libera alle 59 società iscritte al prossimo campionato di serie C. Non mancheranno però le penalizzazioni che segneranno soprattutto il girone C. Manca solo una squadra, alla luce della defezione della Ternana, fuori dal professionismo dopo la crisi societaria dello scorso maggio.

Riammissione Foggia

A prendere l'ultimo posto in lista sarà il Foggia. Alle 12 è in programma il Consiglio Federale che dovrà ratificare la riammissione in C della società rossonera. Poche ore dopo, nella giornata di mercoledì, la Lega renderà noti i tre gironi, giovedì invece sarà il giorno dei calendari. La ratifica della riammissione tra i professionisti scriverà la parola fine sull’interminabile estate di un Foggia che, proprio nell’attesa, ha dovuto bloccare ogni operazione di mercato.