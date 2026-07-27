Salernitana, due acquisti sull'uscio. E si accendono diverse piste in uscita Faggiano vuole rimpinguare la rosa. Tanti nomi possono salutare

Un nuovo difensore e un esterno destro. La Salernitana prova ad accelerare. Daniele Faggiano vuole rimpinguare la rosa a disposizione di Serse Cosmi, accettando quelle che sono state le riflessioni sulla rosa granata. Gli occhi sono in difesa, con il club che conta di chiudere a stretto giro l'arrivo del difensore di Riccardo Zoia. Nella giornata di sabato, la Salernitana ha accelerato e superato la concorrenza di Cosenza e Spezia, mettendo le mani sul calciatore. Classe 2001, Zoia con la Vis ha collezionato 124 presenze, siglando due gol e quattro assist. Nato come esterno di centrocampo negli anni ha compiuto notevoli passi avanti in fase difensiva tanto da essere impiegato nell’ultima stagione principalmente come braccetto della difesa a tre e in questa prima parte di ritiro, da mister Gennari, come difensore centrale. Per il ruolo di esterno destro invece si accelera per Pietro Ciotti, reduce da una stagione vissuta fra Trapani e Cosenza, ora vicino al trasferimento in granata.

Si lavora sulle cessioni

Serve liberare risorse. In difesa, su Berra ci sono le attenzioni di Reggiana, Ravenna, Spezia, Casertana e Treviso, quest’ultimo club che si è fatto avanti sia per il centrale che per il centrocampista Carriero, non convinto dalla destinazione. Fari anche su Arena, corteggiato dalla Pro Vercelli. Sulle corsie, Quirini e Longobardi possono salutare. Il primo è nel mirino della Casertana, il secondo piace a Cerignola e Pescara. Di Vico e Boncori possono partire in prestito dopo il rinnovo: il Barletta sogna entrambi ma sul regista c’è anche l’Audace Cerignola.