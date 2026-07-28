Salernitana, Di Vico e Boncori: il futuro è ora. E c'è la fila di pretendenti Il regista e la punta inseguiti da diversi club di C. Il club granata vuole prima i rinnovi

Due talenti cresciuti in casa ma pronti a farsi le ossa altrove. La Salernitana s'interroga sul futuro di Rocco Di Vico e Luca Boncori. I due babies granata sono alle prese con un'estate caldissima, piena di dubbi e riflessioni. Per il club, il tema delicato è la questioni rinnovi. Se per l'attaccante non sembrano esserci difficoltà, per Di Vico invece serve trovare un accordo. La Salernitana vuole blindarli dopo aver toccato con mano il valore di entrambi: il regista ha la stima di Cosmi e Faggiano, lanciato più volte in campo per dare geometrie alla manovra. La punta fu determinante a Trapani con un gol decisivo nella rincorsa al terzo posto.

Tanto interesse

Ora però è tempo di scelte: si decide di ripartire da Di Vico e Boncori o si preferirà vivere una stagione da avversari, con un'esperienza in prestito fondamentale per dare un boost al percorso di crescita? Faggiano draga il mercato e cerca le soluzioni migliori. L'ultimo interesse per entrambi arriva dalla Pro Vercelli. Anche il Barletta si era mosso sia per Di Vico e Boncori. Attenzione al futuro del regista: il Cerignola si era mosso per primo, strappando anche il sì della Salernitana ma non il via libera del calciatore. E l'Inter Under 23 resta una tentazione che potrebbe cambiare lo scenario.