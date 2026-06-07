Pallanuoto. La Canottieri Napoli è salva, Rari Nantes Salerno alla finalissima I salernitani sfideranno la Telimar Palermo per difendere la massima serie

Nella bolgia della piscina Scandone di Napoli l’AC Group Canottieri Napoli si aggiudica gara 3 battendo 14-13 la Rari Nantes Salerno. Dopo l’impresa centrata dai salernitani in gara (13-16) e la rocambolesca gara 2 di Santa Maria Capua Vetere, sfuggita alla Rari al primo match point solo alla lotteria dei rigori, l’atto conclusivo premia i padroni di casa, che conquistano così la salvezza.

Per la Rari c’è l’ultima decisiva finalissima play-out contro il TeLiMar Palermo, sconfitto nell’altra semifinale dal C.C. Ortigia. La serie, che decreterà l'ultima squadra a mantenere la massima serie e quella condannata alla retrocessione in serie A2, si disputerà nuovamente con la formula al meglio delle tre partite. Gara 1 è in programma sabato 13 giugno a Palermo, seguita da gara 2 mercoledì 17 giugno a Santa Maria Capua Vetere e dall’eventuale gara 3 sabato 20 giugno a Palermo.

“Facciamo i complimenti alla Canottieri Napoli per aver conquistato la salvezza - afferma il coach della Rari Nantes Salerno, Christian Presciutti -. È stata una semifinale incredibile, con continui capovolgimenti di fronte e grande intensità. Sicuramente abbiamo sbagliato molto e concesso gol che avremmo dovuto evitare, ma dobbiamo uscire da questa partita ancora più consapevoli che la strada intrapresa in questi playout è quella giusta. Faccio i complimenti ai miei ragazzi per come hanno affrontato questa semifinale, hanno dimostrato carattere, ci hanno sempre creduto e hanno lottato fino all'ultimo. Ora però non è finita qui. Dobbiamo essere bravi a resettare subito, non è facile, dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali e concentrarci sul TeLiMar per difendere questa serie A e la difenderemo dando tutto quello che abbiamo!”

TABELLINO:

AC GROUP CC NAPOLI - RN NUOTO SALERNO 14-13 (Parziali: 2-2, 4-3, 3-5, 5-3)

AC GROUP CC NAPOLI: E. Caruso, N. Bursac 2, D. Zivkovic, M. Coda 1, G. Confuorto 2, V. Raia 1, D. Mutariello 3, M. Gargiulo 2, M. Parisi, V. Tozzi, B. Borrelli 1, U. Esposito, F. Altomare, L. Briganti 2, M. Catullo. All. Massa

RN NUOTO SALERNO: A. Milione, F. Sifanno 3, A. De Simone 4, M. Fortunato, R. Agulha De Freitas 2, D. Gallozzi, A. Fortunato 1, K. Araki, D. Do Carmo 1, G. Parrilli, A. Privitera 1, D. Pica 1, G. Vassallo, A. Chianese, G. Pierno. All. Presciutti

Arbitri: Colombo e Severo

Note: Usciti per limite di falli: Esposito (C), Coda (C) e Do Carmo (S) nel quarto tempo.

Superiorità numeriche: Canottieri Napoli 5/17 e R.N. Nuoto Salerno 2/12 + 2 rigori.

Espulsi De Simone (S) e Confuorto (C) per comportamento irrispettoso nel quarto tempo.

Spettatori 500 circa.