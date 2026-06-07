Avversari Salernitana, il Brescia crolla: l’Ascoli si prende la B I bianconeri s'impongono con un rotondo 3-0 sulle rondinelle

Una gara di ritorno senza storie. L’Ascoli travolge l’Union Brescia e si prende l’ultimo posto per la serie B trionfando nei Playoff Serie C. Dopo il pari dell’andata, nella gara di ritorno al Del Duca i bianconeri di Tomei s’impongono sul Brescia con un pesante 3-0. Decisivi i gol di Rizzo Pinna, Silipo e Milanese in una sfida senza storia. Ancora una volta s’impone una squadra del girone B. Dopo il triplice fischio finale la grande festa bianconera. Il club aveva sfiorato la promozione diretta, con la lunga rimonta sull’Arezzo sfumata all’ultima giornata con la sconfitta sul campo del Campobasso. Ora però la grande gioia.

Amarezza invece in casa Brescia, con i lombardi che avevano eliminato in semifinale la Salernitana prima di crollare. Per l’Union si ripartirà dalla serie C. L'Ascoli si aggiunge a Vicenza, Arezzo e Benevento, completando così il roster cadetto.