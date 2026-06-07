Le vignette di Giannelli in mostra nel centro storico di Polla L'omaggio per i suoi 90 anni

Le vignette di Emilio Giannelli in mostra nel centro storico di Polla, in provincia di Salerno. Nella ex Chiesa della Santissima Trinità è allestita "Omaggio a Giannelli per i suoi 90 anni. Ironia in punta di matita", esposizione dedicata a uno dei più noti vignettisti italiani e visitabile per tutto il mese di giugno.

La mostra raccoglie una selezione di opere pubblicate sulle prime pagine del Corriere della Sera e si sviluppa in cinque sezioni. La prima presenta oltre venti vignette realizzate per il Dizionario dei Sinonimi; la seconda espone le tavole del Calendario 2026, con opere della pittura senese del Trecento reinterpretate dall'autore in chiave contemporanea; la terza propone una selezione di vignette tratte dall'intervento tenuto in occasione del Congresso nazionale della Società Italiana di Neurologia svoltosi a Firenze nel 2009; la quarta raccoglie vignette pubblicate sul Corriere della Sera nei primi mesi del 2026.

Una sezione è dedicata alla satira locale con opere di Italo Siniscalchi, in arte Sinis, autore originario di Polla le cui vignette apparvero tra gli anni Trenta e Quaranta del Novecento sui periodici "La Tribuna" e "Don Chisciotte". Nato a Siena nel 1936, Emilio Giannelli è tra i principali interpreti della satira politica italiana. Dopo gli esordi a Repubblica, dal 1991 firma la vignetta di prima pagina del Corriere della Sera. Ha collaborato inoltre con Epoca, Panorama e L'Espresso