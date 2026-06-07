Le vignette di Giannelli in mostra nel centro storico di Polla

L'omaggio per i suoi 90 anni

le vignette di giannelli in mostra nel centro storico di polla
Polla.  

Le vignette di Emilio Giannelli in mostra nel centro storico di Polla, in provincia di Salerno. Nella ex Chiesa della Santissima Trinità è allestita "Omaggio a Giannelli per i suoi 90 anni. Ironia in punta di matita", esposizione dedicata a uno dei più noti vignettisti italiani e visitabile per tutto il mese di giugno.

La mostra raccoglie una selezione di opere pubblicate sulle prime pagine del Corriere della Sera e si sviluppa in cinque sezioni. La prima presenta oltre venti vignette realizzate per il Dizionario dei Sinonimi; la seconda espone le tavole del Calendario 2026, con opere della pittura senese del Trecento reinterpretate dall'autore in chiave contemporanea; la terza propone una selezione di vignette tratte dall'intervento tenuto in occasione del Congresso nazionale della Società Italiana di Neurologia svoltosi a Firenze nel 2009; la quarta raccoglie vignette pubblicate sul Corriere della Sera nei primi mesi del 2026.

Una sezione è dedicata alla satira locale con opere di Italo Siniscalchi, in arte Sinis, autore originario di Polla le cui vignette apparvero tra gli anni Trenta e Quaranta del Novecento sui periodici "La Tribuna" e "Don Chisciotte". Nato a Siena nel 1936, Emilio Giannelli è tra i principali interpreti della satira politica italiana. Dopo gli esordi a Repubblica, dal 1991 firma la vignetta di prima pagina del Corriere della Sera. Ha collaborato inoltre con Epoca, Panorama e L'Espresso

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