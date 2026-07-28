Salerno, rapinano borsello e scappano in scooter: arrestato un 21enne Indagini in corso della Polizia: caccia al complice

Lunedì notte la Polizia di Stato, con personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, ha proceduto all'arresto di un 21enne per rapina aggravata in concorso. L'intervento è scaturito dalla segnalazione di una rapina avvenuta in via Trento, dove la vittima sarebbe stata aggredita da due persone a bordo di motocicli e privata del borsello contenente denaro, documenti ed effetti personali.

Le immediate attività svolte dagli operatori delle Volanti, supportate dalle testimonianze raccolte e dall'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare uno dei presunti autori del colpo.

La successiva perquisizione ha permesso di recuperare parte della refurtiva, restituita al legittimo proprietario, nonché di sottoporre a sequestro il motociclo ritenuto utilizzato per la commissione della rapina.