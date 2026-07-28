Salernitana, si completa il girone C: riammesso il Foggia Domani la Serie C renderà noti i tre raggruppamenti

Il Consiglio federale della Figc ha riammesso il Foggia al campionato di calcio di Serie C. Lo ha appena annunciato il presidente federale Giovanni Malagò. Il club rossonero era retrocesso in Serie D il 26 aprile scorso con la sconfitta casalinga contro la Salernitana e torna in Lega Pro per colmare il vuoto lasciato dalla Ternana dopo il fallimento delle Fere. Il Foggia dei soci Gennaro Casillo e Giuseppe De Vitto e del neo tecnico Gaetano Auteri sarà, dunque, ai nastri di partenza del campionato di C, per il settimo anno consecutivo.

Domani la Lega Pro renderà nota la composizione dei tre gironi, giovedì verranno presentati i calendari. Si va verso questa composizione del girone C: Bari, Salernitana, Catania, Crotone, Cosenza, Foggia, Audace Cerignola, Monopoli, Potenza, Picerno, Giugliano, Casertana, Cavese, Team Altamura, Sorrento, Savoia, Scafatese, Barletta e Casarano.