Salernitana, parla Djibril: "Da trequartista mi trovo bene, sogno la nazionale" Il centrocampista africano in conferenza stampa: "Questa è una grande occasione"

Prime parole da calciatore della Salernitana. Malik Djibril è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Cascia: “È una grande emozione, giocare nella Salernitana non capita spesso. In questi primi quindici giorni stiamo lavorando duramente e bene, cerco di imparare tanto dalle indicazioni del mister. Non vedo l’ora che inizia il campionato per giocare all’Arechi. Nella mia carriera sono stato schierato in diverse posizioni del campo, adesso mi sto trovando bene nel ruolo di trequartista. In generale credo che per le mie caratteristiche posso aiutare molto sia in fase offensiva che difensiva”.

"Voglio la nazionale"

Il centrocampista ha quindi concluso: “Mi piacerebbe molto giocare nella Nazionale del Togo, spero di fare bene qui a Salerno per ottenere la convocazione. Quest’anno voglio migliorare negli ultimi metri e sulla conclusione, sto lavorando con il mister e con gli attaccanti alla fine di ogni allenamento. Quando ho giocato all’Arechi da avversario nel corso della scorsa stagione è stato bellissimo, ho sentito un tifo spettacolare. Questa volta indosserò la maglia granata e sarà ancora più speciale. Io e Cardoni giocavamo insieme già lo scorso anno e sono contento che ci siamo ritrovati qui alla Salernitana, i compagni ci hanno accolto molto bene. Ho trovato un gruppo aperto e composto da brave persone, tutto ciò rende l’inserimento più facile”.