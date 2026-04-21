Salernitana, ripresa in vista di Foggia: quattro big a parte Cosmi accelera: domani nuova doppia seduta. Possibile test a porte chiuse giovedì

La Salernitana riprende a lavorare. Dopo il lunedì di riposo, la squadra agli ordini di Serse Cosmi ha iniziato l'ultima settimana di regular season, in vista della delicatissima sfida di domenica pomeriggio con il Foggia. Una gara delicatissima per i pugliesi, disperati e alla ricerca di una vittoria per restare aggrappato ai playoff, mentre i granata continuano la rincorsa al terzo posto. Gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno svolto un lavoro fisico e aerobico seguito da partitine a campo ridotto. Differenziato per Filippo Berra, Galo Capomaggio, Roberto Inglese e Luca Villa. Tutti e quattro sono a rischio per la sfida dello Zaccheria ma confidano di recuperare per la prima sfida playoff. La preparazione proseguirà domani con una doppia seduta a partire dalle 10:30, sempre al Mary Rosy. Intanto il club si prepara ad un nuovo allenamento congiunto con un club dilettantistico.