Cava, truffa aggravata ai danni di un'anziana: arrestato un minorenne Avrebbe raggirato un'anziana

La Polizia di Stato, con personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni diretto dal vice questore Roberto Fioravante Lanzetta, ha tratto in arresto un cittadino egiziano gravemente indiziato del reato di truffa aggravata ai danni di una persona anziana.

L’intervento degli operatori è scaturito da una segnalazione pervenuta alla locale sala operativa relativa ad una truffa consumata con il cosiddetto metodo del “finto nipote”. Gli agenti, dopo vari accertamenti, acquisivano le prime informazioni dai familiari della vittima e da un testimone oculare, riuscendo ad individuare il sospettato mentre tentava di allontanarsi a bordo di un treno diretto a Napoli.

Nel corso della perquisizione personale, eseguita d’iniziativa, il giovane veniva trovato in possesso di diversi preziosi in oro e orologi, successivamente riconosciuti dalla persona offesa come di sua proprietà. Le indagini svolte nell’immediatezza consentivano di ricostruire la dinamica dell’episodio: la vittima, un’anziana residente a Cava de’ Tirreni, era stata contattata telefonicamente da un soggetto che, fingendosi il nipote, le rappresentava una presunta situazione debitoria riguardante la figlia, inducendola così a consegnare denaro e beni preziosi per evitare inesistenti conseguenze giudiziarie.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato veniva posto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria minorile.