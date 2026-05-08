Casertana, che clima per la Salernitana! Gli ultras: "Lottiamo per un sogno" Gli ultras caricano l'ambiente e chiedono un Pinto di fuoco: "Con divieti è derby a metà"

“Sventola fiera la Casertanità”. Il clima in vista di Casertana-Salernitana si preannuncia incandescente. Mentre la corsa ai biglietti continua per la sfida di domenica, con una nota, gli ultras rossoblu suonano la carica: “La partita, per ovvi motivi, non ha bisogno di presentazioni e trattandosi anche di un playoff promozione, la stessa acquisisce ancor più rilevanza. Ne consegue che, alla luce anche dei sopracitati divieti, la partita di domenica sarà l'unica occasione per dimostrare alla squadra la nostra vicinanza e soprattutto quanto la città creda realmente di poter proseguire il proprio percorso verso il sogno”.

"Coloriamo il Pinto di rossoblu"

Tanto il rammarico per un derby a metà: “Prendiamo atto, con sdegno, degli ennesimi divieti di trasferta sui quali non vogliamo ripeterci”. Poi un messaggio alla tifoseria: “Alla luce di ciò, invitiamo tutta la tifoseria a recarsi allo stadio con netto anticipo rispetto al calcio di inizio, portando con se' bandiere, maglie e sciarpe rosso-blu. Questi primi 90 minuti risulteranno cruciali. Carichiamo a dovere la squadra, per affrontare entrambe le partite con ardore, grinta e rabbia”.