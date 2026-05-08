Salernitana, verso la Casertana senza un difensore: le ultime Per Cosmi lavoro tattico. Il tecnico pensa alle alternative in difesa

Penultimo allenamento settimanale per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. Attenzione rivolta alla gara d’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff contro la Casertana, in programma domenica 10 maggio alle 21:00 allo stadio Alberto Pinto.

Dopo la seduta a porte aperte con il Faiano e l'abbraccio della gente, la squadra ha ripreso a lavorare al Centro Sportivo Mary Rosy. Per gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno svolto un lavoro essenzialmente tattico. Non ci sarà a Caserta Matteo Arena. Il difensore è rimasto a riposo a causa di un risentimento muscolare. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. C'è il timore di una possibile lesione muscolare che potrebbe compromettere la sua partecipazione alla fase finale. Domani mattina la seduta di rifinitura, poi la lista dei convocati. Il club ragiona sul piano prepartita.