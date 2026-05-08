Pasquale, morto a 31 anni in un incidente in moto: comunità a lutto Indagini sul sinistro: si cerca di capire cosa sia accaduto sulla strada provinciale

Lutto nel Vallo di Diano per la morte di Pasquale Morello, 31 anni, di Sala Consilina, deceduto in seguito a un incidente motociclistico avvenuto nella serata di ieri sulla Strada Provinciale 11, la cosiddetta "Provinciale del Corticato", che collega Silla di Sassano a Trinità di Sala Consilina.

La dinamica dell'incidente

Il giovane viaggiava in sella alla sua MV Agusta quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato sull'asfalto. L'impatto è avvenuto sul Ponte Cappuccini, dove Morello ha perso la vita sul colpo. Nel sinistro sarebbe rimasta coinvolta anche un'automobile che transitava nello stesso tratto al momento dell'incidente. I tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo si sono rivelati inutili. I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno effettuato i rilievi sul posto per diverse ore al fine di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Chi era Pasquale Morello

Autotrasportatore di professione, Morello era noto tra i suoi compaesani per il carattere gioviale e la grande disponibilità verso gli altri. Appassionato di moto, aveva lasciato sui propri profili social numerose testimonianze di questa sua passione. La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità locale: sui social network si moltiplicano i messaggi di cordoglio. Lascia i genitori e una sorella.