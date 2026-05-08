Omicidio Vassallo, la Procura ricorre contro l'assoluzione di Cagnazzo

La Procura di Salerno ha presentato ricorso contro la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, lo scorso 27 marzo, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. L'ufficiale era imputato di concorso nell'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo e di partecipazione a un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.
Il ricorso e la richiesta di rinvio a giudizio
Il provvedimento è stato depositato dalla Procura salernitana - guidata dal procuratore Raffaele Cantone - in accordo e con la condivisione della Procura generale presso la Corte d'Appello di Salerno. I magistrati hanno chiesto alla Corte d'Appello di disporre il rinvio a giudizio di Cagnazzo, ribaltando così la decisione del gup.
Il caso Vassallo
Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, nel Cilento, fu ucciso il 5 settembre 2010 con nove colpi di pistola mentre rientrava a casa. Il delitto rimase a lungo senza colpevoli: solo negli anni successivi le indagini portarono all'iscrizione nel registro degli indagati di Cagnazzo, all'epoca comandante della Compagnia Carabinieri di Agropoli. L'accusa ipotizzava un intreccio tra l'omicidio e ambienti legati al narcotraffico.