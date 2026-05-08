Salernitana, a Montecorvino Pugliano un maxischermo per il derby L'iniziativa dell'amministrazione comunale con il Club Bivio Granata

Un derby atteso. La carica ultras della Salernitana nell’allenamento di ieri a porte aperte all’Arechi. La risposta del popolo della Casertana con la corsa al biglietto e le lunghe file per accaparrarsi il proprio titolo e partecipare alla sfida d’andata dei playoff. Intanto, in provincia di Salerno, spuntano le prime iniziative per radunare i tifosi anche alla luce del semaforo rosso per la trasferta. Il primo comune a scendere in campo è il comune di Montecorvino Pugliano che annuncia l’installazione di un maxi-schermo in Piazza Giovanni II a Bivio Pratole per tifare tutti insieme per la Bersagliera.

“L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Club Bivio Granata, ha organizzato la proiezione su maxischermo della sfida della US Salernitana 1919, una partita fondamentale che, speriamo tutti, possa riportare i granata in Serie B – si legge nella nota -. Un’iniziativa bellissima per vivere insieme una serata di passione, appartenenza e sostegno ai nostri colori. Un solo colore, un solo battito: forza Salernitana!”