Casertana-Salernitana, Pinto sold-out. D'Agostino: "Entusiasmo meraviglioso" Polverizzati i tagliandi per la sfida di domenica. Il patron rossoblu: "Ce la giocheremo"

Uno stadio da sold-out. La Casertana attende la Salernitana e si prepara ad una domenica sera da urlo. Per il derby del Pinto, lo stadio è andato tutto esaurito in meno di un giorno. Polverizzati tutti i tagliandi, segnale di un sogno serie B ma soprattutto di una super sfida attesissima. In queste ore però si ragiona anche su una possibile apertura della Curva Nord, settore originariamente destinato ai cuori granata, alle prese però con le limitazioni che al momento porteranno appena una ventina di tifosi ad essere presenti. Pasquale Napoletano, dirigente cittadino di Fratelli d’Italia, con una lettera indirizzata al questore, ha chiesto di ospitare i pochi salernitani in una zona «sicura della tribuna» per aprire la nord ai tanti casertani che certamente vi affluirebbero.

D'Agostino: "Entusiasmo meraviglioso"

Intanto, l’attesa è tanta. A “Il Mattino di Caserta”, il patron D’Agostino ha caricato l’ambiente: “C’è un entusiasmo meraviglioso. Speriamo di estendere non solo ad eventi di cartello come questo ma a tutte le altre volte che la squadra scenderà in campo. Di certo il Pinto è troppo piccolo per ospitare eventi del genere. Con il nuovo stadio (mercoledì via libera del Coni al progetto esecutivo ancora atteso quello del Comune) sarà tutto diverso”. Poi sul derby: “Arrivati a questo punto ci sono solo squadre forti. Forse, a inizio campionato avrebbero avuto da perdere di più loro. Oggi è diverso: siamo consapevoli della nostra forza. È una sfida che si deciderà solo dopo i 180’”.