Ex Salernitana, metamorfosi Raimondo: da meteora a bomber per la A del Frosinone L'ex granata vola in massima serie con i ciociari. Retrocessione in C per quattro ex granata

Meteora con la maglia della Salernitana, bomber per la promozione in A del Frosinone. Da una stagione nerissima ad una da sogno. C’è la firma di Antonio Raimondo nel ritorno del Frosinone in massima serie. Ben undici gol per l’attuale centravanti anche dell’Italia Under 21, fondamentali per staccare Monza e Palermo e brindare al ritorno in serie A. Raimondo ha messo lo zampino nel 5-0 che ha permesso al Frosinone di tagliare il traguardo. Dopo la salvezza in B all’ultimo respiro, scongiurando il pericolo playout con la Salernitana proprio sul gong con il processo sportivo al Brescia e rinvio degli spareggi, ora per i ciociari un incredibile miracolo sportivo.

Tutt’altra musica per altri ex. Il Bari di Mantovani, Pucino, Maggiore e Bellomo si giocherà la salvezza nel doppio confronto playout con il Sudtirol di Castori, Adamonis, Veseli, Coulibaly, Crnigoj e Verdi. Retrocedono in C la Reggiana di Micai e Gondo (terzultima), lo Spezia di Radunovic (penultimo) e il Pescara di Caligara (ultimo).