Pallamano, Jomi Salerno a caccia del pass per la finale Alle ore 19:00 gara 2 con Brixen. Campane con due risultati su tre a disposizione

La Jomi Salerno è pronta a vivere un nuovo fondamentale capitolo della sua corsa playoff. Questa sera alle ore 19, le campane saranno impegnate in trasferta contro il Brixen Sudtirol per Gara 2 della semifinale playoff. Dopo il successo ottenuto all’andata con il punteggio di 29-25, la formazione salernitana si presenta all’appuntamento con un vantaggio importante e la possibilità di chiudere la serie. Alla Jomi basterà infatti un pareggio o una vittoria per conquistare l’accesso alla finale scudetto, centrando così uno degli obiettivi stagionali più prestigiosi.

Dall’altra parte, il Brixen Sudtirol cercherà di sfruttare il fattore campo per ribaltare l’esito della serie e prolungare il confronto. Un successo delle altoatesine, infatti, renderebbe necessaria Gara 3, che si disputerebbe alla Palestra Palumbo di Salerno, riportando così la sfida davanti al pubblico amico della Jomi. Massima concentrazione e determinazione saranno fondamentali per la squadra campana, chiamata a gestire il vantaggio maturato nella gara d’andata e a confermare quanto di buono mostrato finora nei playoff, strappando così il pass per la finale.

Fonte foto: PdoSalerno.it