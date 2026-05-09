Salernitana Primavera, che derby con l'Avellino: in palio c'è la salvezza

Un derby infuocato. Al Troisi di Giffoni Valle Piana la Salernitana Primavera cerca lo spunto per festeggiare la salvezza e chiede strada all'Avellino. Alle ore 15:00 la squadra di Gugliemo Stendardo vuole dare un calcio alla crisi e scacciare gli incubi del playout salvezza da disputare eventualmente con il Crotone. Dall’altra parte del campo però un Avellino lanciatissimo, sicuro dei playoff promozione ma bramoso del miglior piazzamento.
La Salernitana è al momento penultima con 21 punti. Il margine di nove lunghezze sui pitagorici permetterebbe ai granatini di evitare la disputa della post-season, festeggiando così una faticosa permanenza in Primavera 2. Un distacco che permette alla Salernitana di avere il destino nelle proprie mani. In caso di vittoria infatti sarà salvezza senza guardare al risultato del Crotone. In caso di pareggio invece, la salvezza arriverebbe solamente in caso di pareggio o sconfitta dei rossoblu. In caso di sconfitta, la Salernitana dovrà sperare nello stesso risultato nel derby calabrese per evitare i playout.