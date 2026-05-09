Salernitna-Casertana, dalle 13 la prevendita: info e costi Prelazione per gli abbonati confermata

Il comunicato ufficile arriva. Alle ore 13:00 saranno in vendita i tagliandi per assistere a Salernitana-Casertana, gara di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26, in programma mercoledì 13 maggio alle 20:45 allo stadio Arechi. I biglietti saranno acquistabili presso i punti vendita autorizzati TicketOne sul territorio nazionale ed online (tramite questo link). Inoltre, il botteghino 1 dello stadio Arechi sarà aperto nel giorno di disputa della gara dalle 17:00 alle 20:00. La vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella provincia di Caserta in tutti i settori. In ottemperanza al provvedimento ministeriale emesso fino al termine della corrente stagione sportiva a carico della tifoseria della Casertana, il settore ospiti resterà chiuso.

Prelazione abbonati

Si ricorda che gli abbonamenti per la stagione 2025/26 non rappresenteranno in alcun modo un titolo valido per l’accesso allo stadio, essendo contemplate in essi solo ed esclusivamente le partite della regular season. Contestualmente alla vendita libera, a partire dalle 13:00 di oggi — sabato 9 maggio — i possessori di abbonamento alle gare interne dell’U.S. Salernitana 1919 per la stagione 2025/26 potranno usufruire del diritto di prelazione per l’acquisto del biglietto nel posto e nel settore indicati sul proprio abbonamento a tariffa intera oppure ridotta, se rientranti nelle categorie designate (donna, over 65 o under 14). Tale diritto sarà esercitabile esclusivamente in modalità digitale fino alle 23:59 di domenica 10 maggio. Tutti i posti occupati dagli abbonati nel corso della regular season, dunque, non risulteranno vendibili a terzi nel periodo di prelazione e resteranno a disposizione per l’acquisto da parte dei soli abbonati. Nella giornata di lunedì 11 maggio, dalla mezzanotte fino alle 8:59, le vendite si fermeranno temporaneamente e ripartiranno alle 9:00. Da quel momento, i posti che non risulteranno venduti agli abbonati in fase di prelazione torneranno disponibili per il libero acquisto, insieme agli altri eventualmente rimasti ancora invenduti. Si precisa che il diritto di prelazione destinato agli abbonati è personale, non cedibile e non utilizzabile in settori diversi da quello in cui è stato sottoscritto l’abbonamento. La fase di prelazione per gli abbonati terminerà perentoriamente alle 23:59 di domenica 10 maggio. Per qualsiasi tipo di informazione aggiuntiva o in caso di problematiche, l’U.S. Salernitana 1919 ricorda ai propri sostenitori di affidarsi esclusivamente ai canali di assistenza diretti (biglietteria@ussalernitana1919.it).

Prezzi

Intero Ridotti Donna/Over 65/U14**

Tribuna Rossa Vip Nord-Sud € 37,00 € 25,00

Tribuna Verde Sud/Nord € 25,00 € 18,00

Tribuna Azzurra € 20,00 € 14,00

Distinti € 14,00 € 10,00

Curva Sud € 10,00 € 7,00

*escluse commissioni di servizio circuito di ticketing

**i bambini al di sotto dei 3 anni non occupano posto a sedere, pertanto non necessitano di biglietto: per l’accesso all’impianto è sufficiente esibire la tessera sanitaria del minore ai varchi di prefiltraggio. Le tariffe ridotte nel settore Curva Sud sono applicabili solo ai possessori di fidelity card (Hippo Card, Granata Card e Member Card).

Persone con disabilità

In occasione di questa partita le persone con disabilità, ciascuna con proprio accompagnatore, potranno usufruire dell’ingresso gratuito nei settori loro predisposti (Distinti e Tribuna Verde). Per farlo, dovranno comunque obbligatoriamente munirsi di titolo d’ingresso richiedendolo via e-mail all’indirizzo diversamenteabili@ussalernitana1919.it con documentazione che attesti l’invalidità al 100% e documento di riconoscimento dell’interessato e del suo accompagnatore. Per motivi organizzativi, saranno tenute in considerazione esclusivamente le richieste ricevute dalle 10:00 di lunedì 11 maggio fino alle 23:59 del medesimo giorno. Le richieste saranno esaudite fino ad esaurimento dei posti disponibili: i biglietti della persona con disabilità e del suo accompagnatore saranno inviati direttamente via e-mail all’indirizzo dal quale sarà giunta la richiesta. Le persone con disabilità e i loro accompagnatori non potranno richiedere l’emissione degli omaggi al botteghino nel giorno di disputa della gara, né potranno accedere all’impianto sprovvisti di titolo d’ingresso.

Accrediti C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C.



I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità, al fine di munirsi del tagliando d’ingresso, dovranno inviare una e-mail a accreditifederali@ussalernitana1919.it allegando tessera in corso di validità, documento di riconoscimento e specificare l’indirizzo e-mail sulla quale si intende ricevere il biglietto. Per motivi organizzativi, saranno tenute in considerazione esclusivamente le richieste ricevute dalle 10:00 di lunedì 11 maggio fino alle 23:59 del medesimo giorno. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei posti disponibili. Soltanto le richieste con esito positivo riceveranno comunicazione via e-mail con il tagliando d’accesso in allegato.