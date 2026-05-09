Battipaglia, tenta truffa da 40mila euro ad un'anziana: arrestato Tempestivo l'intervento dei carabinieri

A Battipaglia i carabinieri del locale Nucleo Operativo e Radiomobile hanno proceduto all'arresto di V.A., indagato per truffa aggravata e furto con strappo, ai danni di un'anziana. Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria la vittima sarebbe stata inizialmente contattata al telefono da un "finto finanziere" li quale voleva convincerla che li figlio fosse stato arrestato e che, per tutelarlo legalmente, la donna doveva consegnare ad un presunto delegato del Tribunale, monili in oro per un valore complessivo di circa 40mila euro.

I carabinieri, a seguito di una tempestiva segnalazione, sono prontamente intervenuti fermando l'uomo che, nel frattempo, si era recato dalla malcapitata. Lo stesso, nel tentativo di allontanarsi rapidamente alla vista dei carabinieri, strappava dalle mani della malcapitata la borsa contenente valori di vario tipo.