Casertana-Salernitana, Coppitelli: "Vogliamo regalarci una notte magica" Il tecnico rossoblu: "Meritavamo di giocarci questa partita. Granata forse i più forti"

Derby rovente. Federico Coppitelli volta pagina. I ritmi forsennati dei playoff serie C obbligano a proiettarsi su Casertana-Salernitana: “Sentiamo la spinta della gente per affrontare questa partita con ambizione. Giochiamo un derby che ci dà una grossa responsabilità. Chiaro che sarà un'altra serata nella quale vogliamo dare soddisfazioni alla nostra gente. Spero che il nostro pubblico sia bravo a darci quel qualcosa in più. Portare questa partita ci crea entusiasmo, dobbiamo metterci energia, cuore. Oggi siamo credibili. Siamo consapevoli della nostra forza. Meritavamo di essere a questo punto dei playoff. Sarebbe stato un peccato non accedere alla fase nazionale”.

“Salernitana forse la più forte”

Sulla Salernitana, Coppitelli ha pochi dubbi: “Affrontiamo forse la squadra più forte. Hanno i propri punti di forza ma non voglio soffermarmi sull’avversario, né sul loro budget o potenzialità. La personalità mostrata nelle due gare fa sì che ci arriviamo nelle giuste condizioni. Hanno recuperato gli infortunati. Già per questo è una diversità, anche lui ha provato a risolvere dei problemi, inculcare le sue idee. Sulle parole di Cosmi? Sono d'accordo con lui quando dice che è la vera partita di playoff. In questo sport contano i risultati”.

Dubbi di formazione

Possibili variazioni di formazioni anche alla luce dei cinque diffidati: “Al di là di ciò, ho un paio di dubbi nella testa. Vorrei cambiare qualcosa. Ognuno è chiamato a rispondere nel miglior modo possibile, consapevoli di poter avere due gare importanti dove poter incidere e lasciare il segno. Siamo la Casertana e faremo la nostra partita”.