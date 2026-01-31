Salerno, parte il nuovo corso del Partito Democratico Anche Piero De Luca ha votato per l'elezione del nuovo segretario provinciale di Salerno

Il Partito Democratico si riorganizza in provincia di Salerno. Nella sede di via Manzo ha preso il via la fase congressuale che porterà all'elezione del nuovo segretario e al rinnovo degli organismi locali. Il dopo Vincenzo Luciano sarà incarnato da Giovanni Coscia, sostenuto da una mozione unitaria.

Nelle scorse ore anche il segretario regionale Piero De Luca ha espresso la sua preferenza. «Appena votato per l'elezione del nuovo segretario provinciale di Salerno», ha scritto il deputato e leader regionale dei dem.

«In bocca al lupo a tutte le candidate e i candidati alle segreterie provinciali. Sono chiamati a svolgere un compito entusiasmante, ma al tempo stesso complesso e delicato. I congressi sono un momento importante di mobilitazione e coinvolgimento dei nostri iscritti, che consolidano il radicamento del Partito sul territorio», ha aggiunto De Luca che rilancia la sfida sul territorio del Pd.



«Il Partito Democratico può contare su una comunità straordinaria in tutto il Paese, composta da militanti appassionati, che ringraziamo per la partecipazione, la forza e il contributo che danno ogni giorno all'impegno politico, a livello nazionale e locale, per migliorare le condizioni di vita delle cittadine e dei cittadini. Avanti, insieme!».