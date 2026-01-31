Cavese-Casarano, le probabili formazioni: Gudjohnsen dalla panchina Partita pesante per il cammino degli aquilotti. Prosperi carica: "Il nostro tifo ci aiuterà"

Ritornare al successo. La Cavese si aggrappa al calore del Simonetta Lamberti. Alle ore 14:30, i metelliani ritornano in campo dopo il pari di Giugliano e sfidano il Casarano. Una sfida importante per gli aquilotti, a caccia di punti pesanti per tirarsi fuori dalla zona rossa di classifica, in attesa di conoscere il destino di Trapani e Siracusa. Prosperi recupera Luciani e Awua, lancia Ubani dal 1’ e si affida a Fusco in attacco con Gudjohnsen che partirà dalla panchina. Pesanti le defezioni di Loreto (squalificato), di Fornito (scelta tecnica) e l’assenza di Diarrassouba messo ko da un problema al ginocchio.

“Il tifo ci aiuterà”

Prosperi chiede un aiuto al pubblico: “Sono convinto che il pubblico domani ci darà una grande mano, come ha fatto già in altre gare, quindi sappiamo che ci aiuteranno. Troviamo una squadra costruita per lottare per i primi posti, una squadra con un organico importante e stiamo preparando la gara nel migliore dei modi. Non so se Di Bari rischia la panchina ma dobbiamo pensare a noi perché dobbiamo risolvere i nostri problemi e non dobbiamo pensare a quelli degli altri. Stiamo cercando di sciogliere gli ultimi dubbi, i nuovi verranno con noi non so se qualcuno partirà dal 1' ma il Casarano va rispettato anche per la rosa che ha”. Prosperi si sofferma anche su Gudjohnsen: “Per caratteristiche è un giocatore che non avevamo, l'ho visto solo per tre allenamenti, è un calciatore dal passato importante, si vede che ha calcato campi importanti ma va un attimino messo in condizione perché è un pochino indietro, ma per caratteristiche è un calciatore che a noi mancava”.

Cavese-Casarano, le probabili formazioni:

Cavese (3-4-2-1): Boffelli; Luciani, Cionek, Nunziata; Ubani, Visconti, Awua, Macchi; Orlando, Fella; Fusco. Allenatore: Prosperi.

Casarano (4-2-3-1): Bacchin; Giraudo, Mercadante, Celiento, Versienti; Logoluso, Maiello; Chiricò, Ferrara, Leonetti; Grandolfo. Allenatore: Di Bari.