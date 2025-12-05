Cavese, che riconoscimento per Fella: diventa ambasciatore della serie C Il calciatore entra a far parte del "Club dei 100" della terza serie nazionale

Un grande traguardo. La Cavese celebra Giuseppe Fella. Per l’attaccante salernitano un importante riconoscimento è arrivato dalla serie C. In una nota ufficiale, la terza lega professionistica ha annunciato l’ingresso di nuovi ambasciatori rispettivamente nel Club dei 100 e dei 300, nato nel 2019 da un’idea dell’Associazione Italiana Calciatori e di Lega Pro, Tra i calciatori simbolo della Serie C Sky Wifi, “bandiere” che esaltano i valori di un campionato legato al territorio e alla tradizione, sono entrati a far parte coloro che hanno raggiunto almeno 100 presenze con la stessa squadra (Club dei 100) e 300 presenze nei campionati di Serie C (Club dei 300). Per Fella, che ha superato le 100 presenze con i blufoncè, la gioia di un nuovo riconoscimento.