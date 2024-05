Asia insultata sui social, la mamma: "Grazie del supporto del presidente" Mattarella vicino alla 14enne, la piccola spera di incontrarlo

"Al presidente Mattarella dico grazie per la sua sensibilità ed umanità. Asia spera di incontrarlo un giorno". Lo ha detto all'Ansa la mamma di Asia, la ragazzina di 14 anni bullizzata sui social per aver raccontato la sua malattia oncologica su Instagram. Mattarella si è complimentato con Asia per la sua "forza" e la mamma della bambina vuole ringraziare, oltre al capo dello Stato, anche i tantissimi che le hanno mostrato solidarietà: "Ciò significa che non esiste solo del marcio". La donna ad ogni vittima di bullismo dice di "prendere esempio da Asia che ha saputo reagire con il suo atteggiamento positivo non lasciandosi mai intimidire.

Solidarietà anche dalla senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli che su Facebook ha scritto: "Leggo la storia di Asia e rabbrividisco davanti al volto piu' brutto e crudele dei social. I messaggi che le sono arrivati fanno ribrezzo e dimostrano la totale assenza di rispetto verso una ragazza che, nonostante la sua giovane eta', sta dando a tutti noi una lezione di vita. Forza Asia, continua a mostrare tutta la tua forza e la voglia di combattere. E' questo lo schiaffo piu' grande nei confronti di chi della vita non ha alcun rispetto", conclude Ronzulli.