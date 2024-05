Salernitana, piccoli ultras crescono: tanti bambini a Pastena per la scenografia Gli ultras hanno voluto dedicare un momento alle nuove leve del tifo

La retrocessione in serie B della Salernitana non ha intaccato la passione dei salernitani per la squadra della propria città. E la conferma si è avuta oggi pomeriggio a Pastena quando centinaia di bambini hanno risposto alla chiamata degli ultras granata che avevano invitato i più piccoli a partecipare ai lavori di allestimento della scenografia che sarà realizzata lunedì sera all'Arechi in occasione della gara contro il Verona. Un modo per tenere accesa la fiammella della passione e, indirettamente, passare il testimone alle nuove leve del tifo. Non a caso ai partecipanti è stato consegnato anche un attestato di partecipazione dal titolo "Piccoli ultras crescono".