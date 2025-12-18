Caso Vassallo, nuova svolta: la Cassazione accoglie il ricorso di Cagnazzo Gli ermellini: nessun grave indizio di colpevolezza. Il 16 il gup decide sul rinvio a giudizio

Possibile svolta nel procedimento giudiziario sull’omicidio di Angelo Vassallo. La Cassazione ha annullato l’ordinanza del Riesame di Salerno che aveva confermato la misura cautelare nei confronti del colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, dell’ex brigadiere Lazzaro Cioffi, dell’imprenditore Giuseppe Cipriano e dell’ex pentito Romolo Ridosso, tutti finiti in carcere nell’inchiesta per l’assassinio del sindaco pescatore di Pollica.

La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla difesa di Cagnazzo, ed ha disposto il trasferimento degli atti ad un altro collegio giudicante.

Il Riesame aveva confermato la decisione iniziale, revocando però le misure cautelari: gli indagati sono rimasti in carcere per 7 mesi.

Ora si attende la pronuncia del gup del Tribunale di Salerno, che il 16 gennaio si esprimerà sull'eventuale rinvio a giudizio di Cagnazzo.