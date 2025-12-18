Salernitana, Greco a "Granatissimi": "Servono rinforzi di qualità per la B" L'ex attaccante ai microfoni di "Ottochannel": "I granata sono inferiori a Benevento e Catania"

Renato Greco ha commentato il momento della Salernitana nel corso di “Granatissimi” in onda su OttoChannel: “In questo momenti servono rinforzi. Credo che Catania e Benevento sono più pronte dei granata, più profonde. Per la Salernitana per poter lottare fino alla fine deve intervenire con forza sul mercato. Secondo me la squadra in questo momento non è all’altezza sia dei siciliani che dei sanniti. La sfida con il Benevento è stata una batosta, una brutta figura. Servono rinforzi in tutti e tre i reparti con calciatori validi, che hanno già vinto questo campionato o in grado di scendere dalla serie B. Ora serve qualità, calciatori diversi da quelli in rosa che sappiano tenere alto il valore anche partendo dalla panchina”.

“Per Inglese non è facile convivere con il problema alla schiena”

Poi sul momento dell’attacco e sulle condizioni non ottimali di Inglese, Greco spezza una lancia in favore del numero nove: “Quando giochi con un problema alla schiena sei limitato, inutile girarci intorno. Da un momento all’altro può succedere qualcosa e non è facile andare in campo con quel pensiero. Poi è ovvio che va capito anche come stanno i calciatori. Ed è per questo che sottolineo la necessità di poter intervenire con forza in tutti i reparti”.

“Carlo Ricchetti perdita importante”

Fa male la scomparsa di Ricchetti: “E’ una ferita che fa male”. L’ex attaccante non riesce a trattenere le lacrime per una scomparsa che fa male e verrà ricordata domenica con l’iniziativa benefica voluta da Salernitana e Foggia.